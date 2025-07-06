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第九個縣市跟進宣布！彰化縣今晚6點至12點停班停課

丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕宣布：台中今晚6時至12時停班課

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中颱丹娜絲增強 百貨南部據點今日提前打烊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
中颱丹娜絲增強中，包括遠百、遠東SOGO、新光三越、Global Mall南部據點決定7月6日提前在下午打烊。本報資料照片
中颱丹娜絲增強中，包括遠百、遠東SOGO、新光三越、Global Mall南部據點決定7月6日提前在下午打烊。本報資料照片

中颱丹娜絲增強中，今早如常營業的百貨紛紛決定提前打烊，讓同仁、專櫃人員提早回家。

遠百指出，受到丹娜絲颱風影響，7月6日遠東百貨營業時間調整：高雄大遠百營業時間至16:30止，海底撈最後收客至16:30。遠百嘉義台南大遠百營業時間至下午16:30止。遠東SOGO高雄店營業時間至16:30止。

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新光三越嘉義以南共5家分店（嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店）與SKM Park Outlets 高雄草衙，今日7/6（日）營業時間至下午下午16:30止。

Global Mall南部兩店新左營車站及屏東市，今日(7/6) 營業時間至下午17:00止。

SOGO 丹娜絲颱風 台南 嘉義 屏東 百貨 高雄市

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