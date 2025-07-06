影／颱風掀巨浪！宜蘭漁船龜山島海域失去動力 風雨中飄搖幸獲救

丹娜絲颱風掀巨浪，海象惡劣，「福順86」漁船今天在龜山島海域作業時突然失去動力，無法正常啟動，船上包括船長及3名外籍漁工共4人在風雨中飄搖，請求待援，蘇澳海巡立即派出巡防艇前往救援，所幸後來恢復動力，將在保護下晚間返回南方澳漁港。

第七蘇澳海巡隊今天上午接獲蘇澳漁業電台通報，蘇澳籍「福順86」漁船於蘇澳東北23浬處失去動力，主機無法正常啟動，蘇澳海巡隊獲報後立即派遣PP-10097巡防艇前往救援。

由於受丹娜絲颱風外圍環流影響，海上風力達6至7級、陣風10級、浪高3米，PP-10097艇不畏惡劣海象，趕往通報海域，並與漁船船長取得聯繫。據「福」船船長表示人船均安，經多次嘗試修復已成功恢復動力，可自行航返蘇澳港，為確保該船航行安全，將由PP-10097艇將在旁全程戒護，預計18時許返抵南方澳漁港。

蘇澳海巡隊提醒民眾颱風即將來襲，請做好防颱整備，若遇有緊急危難時，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即前往救援。