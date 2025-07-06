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第九個縣市跟進宣布！彰化縣今晚6點至12點停班停課

丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕宣布：台中今晚6時至12時停班課

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丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕：台中今晚6時至12時停班課

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天下午2時，在消防局主持災害應變工作會報。記者陳宏睿／攝影
台中市長盧秀燕今天下午2時，在消防局主持災害應變工作會報。記者陳宏睿／攝影

颱風丹娜絲沿台灣海峽北上，暴風圈接近台灣，台中市災害應變中心在今天下午2時一級開設，由市長盧秀燕主持。盧說，此颱風「行徑詭譎、加大加快」，災害應變中心跳過二級，直接一級開設來因應，今晚6時至12時停班課。

目前全台已有八縣市加上蘭嶼，在今天停班停課。市長盧秀燕說，本來中午要開二級、颱風路徑詭譎，也加大加快，原本中午要升二級，直接跳過升一級，以因應颱風。

盧秀燕說，丹娜絲很特別，颱風通常都從東部來，有中央山脈屏障，僅有13％會從台灣海峽來，又只有8個會登陸，因為西部沒有天然屏障，可能造成嚴重災害，昨天已見識到丹娜絲的雨勢威力，造成災情，不能輕忽，要加強戒備。

盧秀燕說，今晚8時台中會進入暴風圈，丹娜絲的外圍環流的雨勢不容小覷，料敵從寬，不能讓市民冒險，另外明日是否停班課，將會提早宣布。

逢甲大學營建防災研究中心說，接觸台中是6日晚間、7日上午離開，路徑與2001年的奇比颱風，該颱風在台中降雨量少，目前大肚測站是零星降雨，7日台中山區會有強降雨，6日晚間在山區會有明顯雨勢。

逢大防災中心指出，海線地區有大於六級，其餘地區都小於六級，7日零時至6時的預估風力會最強，台中周邊海域目前都低於浪高警戒，不過台中港潮高預估，最高可達1.88公尺，隨著颱風暴風圈接近、持續增強，山區需注意大雨、豪雨，沿海低窪與易淹水區需做好防汛準備。

台中市交通局表示，大雪山、八仙山森林遊樂區6日起預警性休園，252、269、889路公車停駛，153延（八仙山森林遊樂區-谷關）停駛、（高鐵台中站-谷關）視風雨狀況行駛。

小黃公車、梨山幸福巴士今日正常營運。

颱風丹娜絲暴風圈侵襲台灣。圖／摘自氣象署
颱風丹娜絲暴風圈侵襲台灣。圖／摘自氣象署

丹娜絲颱風

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