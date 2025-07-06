中颱丹娜絲增強逼近中不排除登陸 氣象署：澎湖恐現14-15級強陣風

氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華下午指出，丹娜絲上午已增強為中度颱風，過去3小時強度略為增強，中心目前在澎湖南南西方海面，向北北東移動，暴風圈已進入台灣西南部近海，即將要觸陸，對台灣各地及澎湖構成威脅。預估颱風中心會通過澎湖附近到達台灣海峽北部，很貼近西部陸地北上，不排除登陸，今天下午到明天上午是影響最明顯時候。

氣象署指出，丹娜絲6日14時的中心位置在澎湖的南南西方約180公里之處，以每小時27轉21公里速度，向北北東進行。陸上警戒區域：台灣各地區及澎湖應嚴加戒備。海上警戒：台灣海峽、台灣北部海面、東沙島海面、巴士海峽及台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

伍婉華表示，颱風東側強風區比較廣闊，北上過程中，颱風完整風雨結構會影響台灣天氣，且即將影響。現在至明日台灣附近各沿海風浪將增大至3至4米並有長浪，尤其台灣中南部及澎湖沿海將有5至6米以上浪高。各沿海風力逐漸增大，風會逐漸往內陸吹，傍晚到明晨，更強風力往嘉義、台南、高雄、屏東的內陸延伸。

伍婉華表示，今晚到明天凌晨颱風中心最近西部沿海，澎湖、新竹到高雄風雨最劇，颱風中心附近有致災性強陣風及短延時豪大雨。今晚到明晨澎湖恐有14-15級強陣風，雲嘉南沿海有12-13級。

降雨方面，伍婉華表示，今天上午8時到晚上8時，花東恆春半島雨愈大，再向北延伸；今晚到明早8時，颱風中心通過澎湖附近到達台灣海峽北部，很貼近西部陸地北上，西半部的雨會增大，尤其中部以北的雨也會開始下了。明早之後颱風移到台灣海峽北部，西半部天氣依舊不穩定，花東天氣就會慢穩定下來。

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（６）日至明（７日）上午台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭地區及澎湖、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。

至於今晚起至明上午苗栗至彰化、南投地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

伍婉華指出，暴風圈即將要觸陸，綜整各國資料預測颱風中心最可能路徑，中心通過澎湖附近，之後沿著西部海岸北上，讓東邊其他環流結構造成中南部降雨延長機會就低了。但颱風離開後，台灣仍位於低壓帶中，中南部仍會斷續下雨 ，其他地區仍有午後雷陣雨。