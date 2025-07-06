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遊客不畏颱風湧入宜蘭童玩節 縣府宣布今晚暫停開園、明天休園
宜蘭國際童玩藝術節昨天開幕，遊客今天不畏颱風來襲，仍湧入園戲水，上午10時50分園區停車位就爆滿，代理縣長林茂盛中午進場現勘，考量後決定基於園區遊客安全，今天只開放到晚上6時，明天7日全天休園。
縣文化局表示，因應丹娜絲颱風來襲，為確保遊客安全，宜蘭童玩節第一時間啟動防颱應變機制，下午6時休園後將進行防颱作業，以降低颱風風雨造成的損害；颱風過後天候允許，將在最短的時間完成園區復原工作，儘早重新開放園區，另行公告開園時間。
宜蘭童玩節每天上午9時開園至晚間9時，特別還有晚上6時售票100元的星光票，今天上午宜蘭並沒有下雨，遊客在童玩節開園的第一個假日興趣不減，心情絲毫未受影響，仍大批湧入園區，開園不到2小時，園區停車場就滿了；午後風勢漸強，伴隨下雨。
代理縣長林茂盛中午12時視察園區後，縣文化局下午因應丹娜絲颱風影響，考量園區遊客安全，今天園區只開放至晚上6時，明天休園。
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