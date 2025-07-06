丹娜絲攪局！五月天台北大巨蛋演場會 今晚照常舉辦

中颱丹娜絲來襲北部地區今天上午發布陸上颱風警報，北北基桃今晚8時會宣布是否停班課，不過五月天台北大巨蛋演唱會今晚照常舉辦，場館方遠雄表示，相關防颱整備皆已完成，並成立應變小組，確保場地無虞。

五月天從6月27日起於台北大巨蛋舉辦8場演唱會，今天雖碰上「丹娜絲」攪局，不過所屬經紀公司相信音樂表示，今天場次仍照常舉行，但考量部分縣市停班停課，可能受颱風影響、無法前往觀賞，開放今天單場次退票作業，將以票面金額全額退費。

場館方也已完成防颱整備，遠雄公關經理夏至賢表示，巨蛋公司管理中心已成立應變小組，展開各項防颱措施，除低窪區域出入口防水閘門與沙包皆已完成準備外，也加強固定行道樹，並將可移動告示及廣告物撤除。

夏志賢說，目前也正進行排水箱涵與渠道清淤作業，並安排人員24小時輪班、定時巡查，以確保場地無虞。