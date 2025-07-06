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第九個縣市跟進宣布！彰化縣今晚6點至12點停班停課

丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕宣布：台中今晚6時至12時停班課

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颱風攪局綠島、蘭嶼船班停駛 兩地逾600名遊客滯留

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
丹娜絲颱風轉中颱，綠島、蘭嶼雨勢不小，蘭嶼鄉漁人至蘭恩一帶路面受阻無法通行。圖／鄉民陳畇潼提供
丹娜絲颱風轉中颱，綠島、蘭嶼雨勢不小，蘭嶼鄉漁人至蘭恩一帶路面受阻無法通行。圖／鄉民陳畇潼提供

丹娜絲颱風轉中颱，綠島蘭嶼雨勢不小，環島道路陸續出現土石泥流及積水現象，縣府宣布下午1時起蘭嶼停班停課。台東縣防災應變中心統計，金峰鄉、達仁鄉、大武鄉、太麻里鄉發布土石流警戒，綠島、蘭嶼交通船停駛，共614名旅客滯留島上。

台東熱氣球活動昨天開幕，吸引眾多遊客出遊台東，住宿約9成滿，因颱風來襲，部分遊客今早提早結束出遊返家。

丹娜絲颱風災害應變中心指出，台東縣新增52條土石流黃色警戒、6處大規模崩塌黃色警戒。目前已針對金峰鄉、達仁鄉、大武鄉、太麻里鄉發布警戒。

旅客部分，颱風導致綠島、蘭嶼今天與明天都停航，經清查共536人滯留綠島，78人滯留蘭嶼，已通知各旅宿業者注意住客安全。

丹娜絲颱風轉中颱，蘭嶼雨勢不小，山洪往下宣洩。圖／鄉民陳畇潼提供
丹娜絲颱風轉中颱，蘭嶼雨勢不小，山洪往下宣洩。圖／鄉民陳畇潼提供

丹娜絲颱風 綠島 蘭嶼

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