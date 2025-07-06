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中颱丹娜絲往東走 粉專：暴風圈提早觸陸
中央氣象署下午指出，中颱丹娜絲暴風圈稍擴大，中心目前在澎湖南南西方海面，向東北轉北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲過去1小時往東走，暴風圈提早接觸台南、高雄、屏東陸地。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲持續增強，成為中度颱風。路徑又稍稍往台灣陸地修正。預估今天夜晚至明天凌晨間，丹娜絲將穿越澎湖至嘉義間的黑水溝海域，接著緊貼著台灣西部沿海北上，也不排除在「苗栗～嘉義」間登陸。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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