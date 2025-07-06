丹娜絲颱風升級 北市下午2點開設二級災害應變中心

針對丹娜絲（DANAS）颱風來襲，台北市政府6日上午召開「丹娜絲（DANAS）颱風整備會議」，由台北市長蔣萬安親自主持，啟動各項防災措施以應對颱風可能帶來的風雨，蔣萬安也於會中要求市府團隊嚴加做好各項防颱準備，確保市民安全。

中央氣象署於上午11時30分將丹娜絲颱風升格為中度颱風，並將台北市納入警戒區域。蔣萬安也指示，台北市丹娜絲颱風災害應變中心下午2點二級開設，研考會、警察局、工務局、環保局、衛生局、交通局、產業局、民政局、都發局、教育局、觀傳局、秘書處媒體事務組、人事處、兵役局、台北市後備指揮部、憲兵202指揮部及消防局派員進駐，各區災害應變中心亦同時成立。

會議中指出，鑑於周日市區交通流量較大，為便利民眾提前移車避災，交通局評估後決議，自6日上午10時起開放北市路邊紅黃線停車，讓堤外停車車輛得以提早駛離，降低風險並減少市民不便。

蔣萬安表示，依據目前氣象資料分析，本次颱風對台北市可能產生「風大於雨」的影響。為此，他特別指示工務局、環保局、交通局、都市發展局建管處及各區公所，務必強化對路樹、招牌、懸掛物及塔吊等設施的全面檢查與加固作業，避免強風造成意外災損。颱風影響時段預估為6日晚間至7日清晨，環保局也將加強路樹倒塌巡查，並於明日上班前完成相關清理作業。

蔣萬安也要求加強宣導，提醒民眾對於盆栽、門窗、外掛物等進行收納或加強穩固。此外，也要求工務局水利處、新工處加強各抽水站、移動式抽水機及水門的檢查，針對地勢低窪或易成孤島地區進行機具預先部署，確保防洪排水系統設施及地下道抽排水系統功能正常。

因應近期發生多起區域性跳脫停電事故，蔣萬安亦責成產業發展局督促台電公司在颱風來襲前檢視，避免颱風期間多重事故發生人員機具無法因應處理。

蔣萬安指示有關停班、停課、水門啟閉、開放紅黃線停車等與民眾權益有關之訊息，請人事處、教育局、工務局、交通局依作業流程及早評估，並與鄰近縣市保持密切聯繫，盡早發布相關訊息。最後，蔣萬安要求災害防救辦公室持續掌握颱風動態及風力、雨勢情形，提供各防救災單位應變參考。

會後，蔣萬安前往建國抽水站視察抽水站總管理中心防颱整備情形，瞭解各項排水設施、抽水機運作狀況及人力機具部署。他強調，建國抽水站為台北市中樞重要防洪設施之一，務必確保系統穩定運作，應對可能出現的強降雨情況。