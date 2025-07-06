快訊

第九個縣市跟進宣布！彰化縣今晚6點至12點停班停課

丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕宣布：台中今晚6時至12時停班課

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲颱風進逼 蘇花路廊不排除預警性封閉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
丹娜絲颱風已增強為中度颱風，台9線和仁至崇德路段154.7公里至165.7公里、9丁線和中至和仁路段台60.3公里至63.6公里，將不排除預警性道路封閉。圖／翻攝公路局即時路況影像
丹娜絲颱風已增強為中度颱風，台9線和仁至崇德路段154.7公里至165.7公里、9丁線和中至和仁路段台60.3公里至63.6公里，將不排除預警性道路封閉。圖／翻攝公路局即時路況影像

丹娜絲颱風已增強為中度颱風，公路局指出，由於403強震後蘇花公路和平以南路段，高位邊坡仍屬不穩定狀態有致災風險，台9線和仁至崇德路段154.7公里至165.7公里、9丁線和中至和仁路段台60.3公里至63.6公里，將視最新雨情，不排除預警性道路封閉。

公路局東區養護工程分局表示，依據氣象署最新氣象情資，丹娜絲颱風已增強為中度颱風，今明2天受其外圍環流雲系影響，花蓮山區與沿海地區易有強陣風及較大雨勢發生機率，可達長延時豪雨降水發生機率，花蓮山區公路總雨量預測達200至400毫米。

東區養護工程分局指出，蘇花公路在這次颱風應變上，今天從蘇澳到崇德，有8處進駐人力機具，今天下午和平現在已經開始有間歇降雨，公路局東區養護工程分局南澳工務已成立緊急應變小組。後續視風雨狀況，不排除會執行預警性封路，再請用路人在颱風豪雨期間，盡量避免進入山區與蘇花公路。

東工分局表示，蘇花公路在去年地震後，和仁到崇德路段相對它的抗災能力比較低，這個路段大概短短10公里，就有4個進駐點，也是防守的重點路段；保全也都在兩端隨時準備，如果後續一旦降雨，還沒有土石流前，希望在執行預警性封路只出不進的部分能提前執行。

公路局呼籲用路人，強降雨期間，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播等。

丹娜絲颱風 蘇花路廊

延伸閱讀

丹娜絲颱風侵襲台9線南迴恐成維生公路 交長陳世凱要求加強守視

對機車「戒嚴」？ 彰化市彰南路維持「機慢車兩段左轉」遭反彈

中颱丹娜絲接近中 20縣市豪雨特報下到明天上午

最新風雨預測出爐 明午前16縣市達停班課標準

相關新聞

中颱丹娜絲增強逼近中不排除登陸 氣象署：澎湖恐現14-15級強陣風

氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華下午指出，丹娜絲上午已增強為中度颱風，過去3小時強度略為增強，中心目前在澎湖南南西方海面...

丹娜絲攪局！五月天台北大巨蛋演場會 今晚照常舉辦

中颱丹娜絲來襲北部地區今天上午發布陸上颱風警報，北北基桃今晚8時會宣布是否停班課，不過五月天台北大巨蛋演唱會今晚照常舉辦...

颱風攪局綠島、蘭嶼船班停駛 兩地逾600名遊客滯留

丹娜絲颱風轉中颱，綠島、蘭嶼雨勢不小，環島道路陸續出現土石泥流及積水現象，縣府宣布下午1時起蘭嶼停班停課。台東縣防災應變...

少了護國神山屏障！中颱丹娜絲逼近中 兩粉專示警

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲持續增強，成為中度颱風。路徑又稍稍往台灣陸地修正。預估今天夜晚至明天凌晨間...

丹娜絲颱風升級 北市下午2點開設二級災害應變中心

針對丹娜絲（DANAS）颱風來襲，台北市政府6日上午召開「丹娜絲（DANAS）颱風整備會議」，由台北市長蔣萬安親自主持，...

整理包／中颱丹娜絲陸警擴大！中彰投下午6時停班停課 全台10縣市颱風假

丹娜絲升級中颱陸上警戒擴大，中央氣象署今（6日）發布最新預報，明（7日）風雨預測共有11縣市達停班停課的標準，但是否…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。