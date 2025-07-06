丹娜絲颱風襲台 中央災害應變中心啟動應變

依據中央氣象署預報資料分析，丹娜絲颱風暴風圈將於6日正式進入臺灣近海及接觸陸地。中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳指示各部會啟動各項應變的積極作為。

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳指示，可能因短延時強降雨造成山區坍方、落石或低窪地區積淹水情形，請水電維生組針對淹水潛勢地區部署抽水機具並彈性調度，也請地方政府儘早啟動各項警戒措施。

中央災害應變中心6日上午已與澎湖縣、屏東縣、臺東縣、高雄市、臺南市及金門縣進行資通訊測試，鑒於颱風影響逐漸增強，請各地方政府加強跟所轄離島或偏遠公所進行通訊聯繫，預劃通訊中斷之替代措施及因應對策，並請加強災情查通報作業，在確保救災人員自身安全的狀況下，即時因應救援。

劉世芳也請交通工程組確認澎湖、小琉球等離島地區滯留旅客之後續疏運安排，並請持續透過多元管道，將疏運計畫與配套措施相關訊息公告週知；農業部已於6日凌晨發布臺東縣52條土石流黃色警戒及6處大規模坍塌黃色警戒，預期持續增加，要求疏散撤離組持續督導各縣市政府，於風雨尚未增強前，針對土石流保全戶加強預防性疏散撤離及收容安置之執行。

劉世芳更指示，對於強風豪雨所可能導致的維生系統及電信損害等，請水電維生組與交通工程組，加強各項維生系統之維護及搶修人力、物力整備，並於注意自身安全情形下，盡速於災後恢復民眾正常的生活。