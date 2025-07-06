今年首颱！卓揆：今晚風雨將逐漸增強、持續加強整備

輕度颱風丹娜絲是今年首次發布海上及陸上颱風警報的颱風，依研判6日晚上至7日白天風雨影響最為明顯，行政院長卓榮泰6日上午至中央災害應變中心視導第4次工作會報，請各中央機關與地方政府務必上緊發條，督促所屬應變人員善用科技工具加強監控。

卓揆表示，丹娜絲颱風發布海上警報到現在已超過25個小時，感謝各位夥伴的辛勞，也高度肯定各部會從昨天接獲氣象情資後立即啟動各項應變的積極作為，並請持續加強各項整備應變工作及颱風動態監控，絕不可掉以輕心。

卓揆指示，針對強風豪雨可能造成的各種複合式災害，請內政部、經濟部、交通部、衛生福利部、農業部及原住民族委員會、數位發展部確實掌握災情，並主動關切追蹤地方政府應處情形，提供正確資訊，以利中央災害應變中心及時提供人力、物力調度與支援。另預期颱風中心將非常接近澎湖地區，請澎湖縣政府務必再次提醒漁民加強船隻繫纜固定，以減少損失，並請農業部適時提供協助。

卓揆表示，針對易成孤島與坡地災害高風險區，請內政部、農業部及原住民族委員會主動關注及提醒地方政府與原鄉部落，把握風雨來臨前之時機，及時啟動相關預防性疏散避難措施，尤其針對災害弱勢族群，應列為優先關注目標，並寬估撤離所需時間。

卓揆提醒，去年0403花蓮地震及今年0121嘉義大埔地震後，中南部及東部山區土石鬆軟，5月中旬就曾因豪雨造成鐵公路遭土石流阻斷，請交通部務必針對預判將受強降雨影響區域的易致災脆弱公路及軌道設施邊坡等，提高警覺並落實24小時監測告警，必要時採行預警性封閉；對於交通可能受阻所造成的影響與後續疏運，如澎湖、金門、小琉球等，亦請澎湖及屏東規劃配套疏運措施，並請交通、國軍單位適時協助。

考量目前適逢暑假及週末假期，民眾可能已安排或正在進行山區及水域戶外活動，請各部會運用多元管道，持續提醒民眾切勿進入已劃設警戒的區域；對於已進入山區或水域的民眾，相關單位應確實掌握，主動聯繫到每個人，確保及時離災避災，避免無謂的人命傷亡，並做適當安置。