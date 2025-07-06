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丹娜絲颱風侵襲台9線南迴恐成維生公路 交長陳世凱要求加強守視
丹娜絲升級中度颱風，中央氣象署預估今天晚上11時中心非常靠近澎湖，到明天中午會到達台灣海峽北部。交通部長陳世凱今中午11時赴公路局南分局視察公路防災整備情形，他指出，台9線南迴公路於下午台鐵停駛後，將成為台東地區往返西部地區的重要維生公路，指示公路局務必加強守視，目前首波警戒路段包含台20線（南橫公路）、台9線（南迴公路）、台29線那瑪夏路段及台18線阿里山公路等。
丹娜絲升級中度颱風，目前在澎湖的南南西方約220公里之處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行。
交通部長陳世凱今至公路局南分局視察公路防災整備情形，除慰勉應變留守人員辛勞，並期許本次防颱工作應料敵從寬，確實維護用路人安全，防災工作務必備妥相關搶救災資源及加強橫向聯防，並注意自身安全。
依據丹娜絲颱風最新颱風路徑顯示，今下午起將逐漸影響東南部及西部地區，公路局將視風雨狀況依序發布警戒及行動作為，以維護用路人行車安全，首波警戒路段有台20線（南橫公路）、台9線（南迴公路）、台29線那瑪夏路段及台18線阿里山公路等，並依即時氣象情資滾動檢討機動調整。
陳世凱指出，台9線南迴公路於下午台鐵停駛後，將成為台東地區往返西部地區的重要維生公路，本次颱風期間將面臨強降風、強風及浪襲多重挑戰，指示公路局務必加強守視、預先管制，避免人車受困，並於颱風過後第一時間辦理路容清理，恢復公路正常通行。
陳世凱呼籲用路人，密切注意公路災情暨警戒訊息，提前規劃行程，遠離易致災及受困區域；公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。
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