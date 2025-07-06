丹娜絲颱風來襲 竹科管理局6日成立應變中心

因應丹娜絲颱風可能帶來強風及豪雨，國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局於6日上午8時成立應變中心，由胡局長世民主持並指示各單位及所屬園區（新竹、宜蘭、龍潭、竹南、銅鑼及生醫園區）對防颱各項工作要確實做好準備，尤其是各工程工地、路樹、管溝排水巡查等，並應全面待命戒備以迅速掌握所轄各園區災情並妥善處理。另園區保警中隊及園區保全亦加強戒備及巡邏，如有狀況立即通報應變中心處理。

中央氣象署已發布海上陸上颱風警報，依颱風路徑潛勢將影響台灣西部區域，應嚴防強風豪雨。針對颱風來襲，已事先實施下水道疏通、入水口之清理、路樹固定及池體水位調降等防颱措施，並備妥沙包、抽水機、鏈鋸及貨車等救災應變設備，及人員隨時待命。另已與台電公司、自來水公司相關人員保持聯繫，以確保園區水電可正常供應。

颱風期間，竹科管理局呼籲園區各住戶及廠商應做好相關防颱準備並先行儲水，並儘量避免將車輛停靠於行道樹邊，以免因樹倒遭致損壞，另如有工地要特別注意圍籬、施工架固定及排水疏通。

在丹娜絲颱風救災及復建應變中心成立期間，園區內廠商如有任何災情通報或需請求支援，逕撥竹科24小時緊急通報專線（03）577-6666。