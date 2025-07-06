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中颱丹娜絲暴風圈恐掃全台 吳聖宇：這些地方要防強風豪雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
丹娜絲升級中度颱風，目前在澎湖的南南西方約220公里之處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行。中央氣象署指出，全台及澎湖都列陸上警戒。擷取自中央氣象署網站
丹娜絲升級中度颱風，目前在澎湖的南南西方約220公里之處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行。中央氣象署指出，全台及澎湖都列陸上警戒。擷取自中央氣象署網站

輕颱丹娜絲上午升級中颱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，預報路徑在過去一天有逐漸往台灣西部沿岸微調靠近的趨勢，預估颱風暴風圈今天下午到傍晚就會開始進入中南部陸地，颱風中心在深夜到明天周一(07日)上午之間會先經過澎湖附近後，再沿著西半部近岸處北上，仍不排除在沿岸北上的過程中登陸的機會。到了周一下午颱風中心會進入北部海面，暴風圈下午起逐漸脫離台灣本島陸地，要完全離開台灣附近、解除颱風警報可能要等到周一晚間以後了。

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吳聖宇指出，按照這樣的路徑來看，暴風圈有機會掃過全台各地，風雨最明顯的地方應該還是以颱風中心可能經過的澎湖地區、新竹以南地區、以及面迎東南到偏南風的台東、南花蓮一帶為主，要嚴防強風以及豪雨、大豪雨發生的機會。

吳聖宇指出，新竹以北到宜蘭一帶雖然受影響相對較小，仍會有一陣一陣風雨出現。受到地形影響，各地風雨增強的時間點會有些許不同，不過風雨最大的時間點大致會是從今天下午暴風圈進入陸地開始起算，晚間一直到明天上午這一段期間風雨最為明顯。明天下午之後風雨將逐漸減小，不過因為後續西南風仍將持續，到了明晚颱風離開之後，中部以南地區可能還是陸陸續續會有短暫陣雨，要完全雨停應該不容易。

吳聖宇指出，周二開始則是一連幾天都會受到低壓帶影響，台灣附近的天氣不穩定，偏南到西南風持續帶來水氣，迎風面的中南部容易有短暫陣雨，其他地方午後雷雨的情況也會比較旺盛，短時間內比較難回到先前那種高壓影響，晴朗高溫的天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

丹娜絲颱風

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