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丹娜絲增強長胖變中颱 台灣本島及澎湖陸上警報

中央社／ 台北6日電

氣象署今天表示，上午11時颱風丹娜絲已增強為中颱，暴風半徑擴大；對台灣本島及澎湖發布陸上警報，今晚颱風中心近澎湖，北上路徑貼近西部沿海，明天白天到台灣海峽北部海面。

交通部中央氣象署持續發布中度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，今天上午11時中心位置在北緯21.9度，東經118.4度，即在澎湖的南南西方約220公里處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行。

丹娜絲中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

氣象署今天針對台灣本島及澎湖發布陸上颱風警報；海上警戒區包含台灣海峽、東沙島海面、巴士海峽及台灣北部海面。

氣象署簡任技正伍婉華在颱風記者會中表示，由於目前大氣環境適合其發展，未來丹娜絲還是會有增強的可能，今晚颱風中心會接近澎湖，明天上半天到台灣海峽北部海面，北上的路徑很貼近西部沿海，颱風環流及東半側的強風帶會影響台灣。

伍婉華說，隨著丹娜絲北移，花東、恆春半島雨勢愈來愈大，並向北延伸；隨著颱風中心通過澎湖及台灣西半部陸地之間，西半部、中部以北雨勢愈來愈明顯；明天早上颱風中心到台灣海峽北部海面，西半部天氣仍不穩定。

伍婉華指出，今天至明天上午台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨；宜蘭及澎湖、蘭嶼、綠島有局部大雨發生。

伍婉華提醒，今天傍晚後至明晨更強的風力會往嘉南高屏的內陸延伸；今天至明晨彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生；明天清晨台灣西北部風力也會增強。

此外，伍婉華表示，台灣中南部及澎湖沿海將有5至6公尺以上浪高，其他各沿海風浪將增大至3至4公尺，並有長浪發生，颱風中心附近可能會有7公尺以上的浪高。

丹娜絲颱風

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