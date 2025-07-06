颱風及外圍環流影響 恆春半島防超大豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天至明天上午恆春半島有局部大豪雨或超大豪雨；台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨。

花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區、蘭嶼、綠島及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭地區及澎湖有局部大雨發生的機率。

今晚起至明天上午苗栗至彰化、南投地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。

超大豪雨地區為屏東縣。大豪雨地區為高雄市、台東縣。