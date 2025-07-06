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中颱丹娜絲陸警擴大！中捷：風力達這個標準將停駛
丹娜絲颱風來勢洶洶，台中捷運公司表示，行控中心將視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛；列車暫停行駛後，將啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運。
中颱丹娜絲陸上警戒擴大，預測颱風中心將從澎湖及台灣之間通過，不排除登陸台灣本島，今日下半天風雨將明顯增強。
中捷公司指出，行控中心將持續監看風力等級，視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。
中捷公司表示，列車暫停行駛後，經確認風力已減弱，平均風力未達8級，或瞬間風力未達10級，且時間滿2小時，將啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運。
中捷公司強調，已完成各車站及廠區各項防颱整備及應變準備，加強檢視車站、列車及設施設備，提高警覺注意任何狀況，以確保颱風期間捷運系統和旅客安全。
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