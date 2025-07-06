丹娜絲颱風屏東滿州降大雨 山洪爆發部落106人預警性撤離

丹娜絲颱風來襲，恆春半島降下大雨，屏東縣滿州鄉里德村今日上午有民眾求助，山頂路山洪爆發家門口無法出入，警方先豎立交通錐提醒用路人注意。另滿州鄉分水嶺部落106人進行預警性撤離，至恆春馬爾地夫飯店；霧台鄉則有4人依親。

丹娜絲颱風為恆春半島帶來豪大雨，截至上午11時半，恆春半島山區的牡丹、高士、壽卡的累積雨量均超過300毫米，另外旭海、南仁湖、九棚、長樂等地也都超過250毫米。

恆春警方及消防局今日上午7時52分獲報，滿州鄉山頂路38號山洪爆發，派員前往處理，到場後發現泥流從報案人住處旁山坡滾滾而下，積在路面，影響往來用路人安全。基於安全警方先擺設交通錐，提醒往來用路人注意，並聯絡鄉公所人員處理。

另外因滿州鄉大雨，分水嶺部落有46男、60女共106人預警性撤離，先到恆春馬爾地夫飯店收容；霧台鄉則有4人依親。交通方面，台24線27K至28K屏東縣霧臺鄉德文路口至神山段，預計下午2時預警性封閉。