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丹娜絲颱風屏東滿州降大雨 山洪爆發部落106人預警性撤離

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丹娜絲颱風屏東滿州降大雨 山洪爆發部落106人預警性撤離

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
丹娜絲颱風來襲，屏東縣滿州鄉分水嶺部落有46男、60女共106人預警性撤離。圖／縣府提供
丹娜絲颱風來襲，屏東縣滿州鄉分水嶺部落有46男、60女共106人預警性撤離。圖／縣府提供

丹娜絲颱風來襲，恆春半島降下大雨，屏東縣滿州鄉里德村今日上午有民眾求助，山頂路山洪爆發家門口無法出入，警方先豎立交通錐提醒用路人注意。另滿州鄉分水嶺部落106人進行預警性撤離，至恆春馬爾地夫飯店；霧台鄉則有4人依親。

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丹娜絲颱風為恆春半島帶來豪大雨，截至上午11時半，恆春半島山區的牡丹、高士、壽卡的累積雨量均超過300毫米，另外旭海、南仁湖、九棚、長樂等地也都超過250毫米。

恆春警方及消防局今日上午7時52分獲報，滿州鄉山頂路38號山洪爆發，派員前往處理，到場後發現泥流從報案人住處旁山坡滾滾而下，積在路面，影響往來用路人安全。基於安全警方先擺設交通錐，提醒往來用路人注意，並聯絡鄉公所人員處理。

另外因滿州鄉大雨，分水嶺部落有46男、60女共106人預警性撤離，先到恆春馬爾地夫飯店收容；霧台鄉則有4人依親。交通方面，台24線27K至28K屏東縣霧臺鄉德文路口至神山段，預計下午2時預警性封閉。

三地門鄉鄉道屏31線自終點7K+616往德文部落方向、泰武鄉鄉道屏106線往舊武潭2K+500處至7K+500處（往佳興部落至舊武潭部落聯絡道路前）、春日鄉鄉道屏146線4K+350起至終點11K+846（後山部落聯絡道路），預計中午12時預警性封閉。

丹娜絲颱風來襲，屏東縣滿州鄉分水嶺部落有46男、60女共106人預警性撤離。圖／縣府提供
丹娜絲颱風來襲，屏東縣滿州鄉分水嶺部落有46男、60女共106人預警性撤離。圖／縣府提供
丹娜絲颱風來襲，屏東縣滿州鄉分水嶺部落有46男、60女共106人預警性撤離。圖／縣府提供
丹娜絲颱風來襲，屏東縣滿州鄉分水嶺部落有46男、60女共106人預警性撤離。圖／縣府提供
丹娜絲颱風來襲，屏東縣滿州鄉里德村山頂路山洪爆發泥流不斷，警方先豎立交通錐提醒用路人注意。圖／警方提供
丹娜絲颱風來襲，屏東縣滿州鄉里德村山頂路山洪爆發泥流不斷，警方先豎立交通錐提醒用路人注意。圖／警方提供

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