快訊

陸啟用W121航線 學者：回應賴清德「團結國家十講」

ETF成交量有差？00923被00922超車…糾結是否換0050或006208

丹娜絲颱風屏東滿州降大雨 山洪爆發部落106人預警性撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

中颱丹娜絲接近中 20縣市豪雨特報下到明天上午

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
丹娜絲颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨及大雨特報。本報資料照片
丹娜絲颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨及大雨特報。本報資料照片

中颱丹娜絲接近中，中央氣象署上午11時15分針對全台20縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區、屏東縣、恆春半島、台東縣大豪雨，恐一路下到明天上午。

編輯推薦

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（６）日至明（７日）上午台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭地區及澎湖、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。

至於今晚起至明上午苗栗至彰化、南投地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

大豪雨：高雄市山區、屏東縣、恆春半島、台東縣。豪雨：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、蘭嶼綠島、澎湖縣。影響時間：06日上午至07日上午。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 4平台吸千人報現況

整理包／中颱丹娜絲陸警擴大！雲林縣下午6時停班停課 全台共7縣市停班停課

丹娜絲颱風貼西部沿海北上近代首次 粉專：對西部影響相當劇烈

影／丹娜絲來襲 卓榮泰：防災量能充足

相關新聞

中颱丹娜絲接近中 20縣市豪雨特報下到明天上午

中颱丹娜絲接近中，中央氣象署上午11時15分針對全台20縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區、屏東縣、恆春半島、台東縣大豪雨...

丹娜絲升級中颱全台警戒 颱風中心深夜恐通過澎湖附近

丹娜絲升級中度颱風，目前在澎湖的南南西方約220公里之處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行。中央氣象署指出...

風雨增強 雲林縣今晚6時停止上班上課

雲林縣政府昨晚宣布今正常上班上課，今早因已被氣象署列入颱風警戒區，上午宣布自今晚（6日）下午6時起停止上班上課。

整理包／中颱丹娜絲陸警擴大！雲林縣下午6時停班停課 全台共7縣市停班停課

丹娜絲升級中颱陸上警戒擴大，中央氣象署今（6日）發布最新預報，明（7日）風雨預測共有11縣市達停班停課的標準，但是否…

台東2級開設 縣府宣布蘭嶼下午1時起停班課

丹娜絲颱風發布陸上警報，台東縣政府表示，台東縣蘭嶼鄉，今日（6）下午風力預測已達停班停課標準，自下午1時起停止上班、停止...

中颱丹娜絲陸警擴大！中捷：風力達這個標準將停駛

丹娜絲颱風來勢洶洶，台中捷運公司表示，行控中心將視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。