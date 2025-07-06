中颱丹娜絲接近中 20縣市豪雨特報下到明天上午

中颱丹娜絲接近中，中央氣象署上午11時15分針對全台20縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區、屏東縣、恆春半島、台東縣大豪雨，恐一路下到明天上午。

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（６）日至明（７日）上午台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭地區及澎湖、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。

至於今晚起至明上午苗栗至彰化、南投地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

大豪雨：高雄市山區、屏東縣、恆春半島、台東縣。豪雨：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、蘭嶼綠島、澎湖縣。影響時間：06日上午至07日上午。