快訊

陸啟用W121航線 學者：回應賴清德「團結國家十講」

彈牙義大利麵不只好吃還有益 專家曝升糖指數比煮到軟時更低

ETF成交量有差？00923被00922超車…糾結是否換0050或006208

颱風丹娜絲來襲是否停班課 侯友宜：晚間8時宣布

中央社／ 新北6日電

因應颱風丹娜絲來襲，市長侯友宜今天上午召開新北市災害應變中心首次工作會議。他表示，預估明天上午風雨會增強，是否停班停課？將與北北基桃討論後於今晚8時宣布。

編輯推薦

因應丹娜絲從南接近北台，新北已納入陸上警報範圍，新北災害應變中心一級開設並於上午10時召開首次工作會議，侯友宜聽取氣象團隊分析評估風雨影響及各單位防颱工作整備情形。

天氣風險管理開發公司簡報指出，颱風逐漸北上，新北今天入夜以後，在南側跟東側山區會開始有間歇性風雨發生，從明天清晨到上午這段時間，暴風就會越過新北全區，風雨會最明顯，明天中午過後，颱風將逐漸減弱，風雨也會逐漸趨緩下來。

侯友宜接受媒體聯訪表示，丹娜絲颱風逐漸往北部移動，行進速度蠻快的，預估新北市在明天的累積雨量會達到200毫米，沿海跟東北角、山區預估強陣風會達到10級，所以，市府會做好防颱準備，也會根據颱風的發展速度通知市民朋友來開放紅黃線停車。

他表示，至於明天要不要停班停課？新北會在今天晚上的8時，經過共同生活圈的北北基桃充分討論過後，才會正式對外來做說明。

丹娜絲颱風 侯友宜

延伸閱讀

丹娜絲颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 4平台吸千人報現況

726罷免選務人力缺口新北還差2000人 侯友宜：確實碰到困難

颱風來襲侯友宜改行程 坐鎮防颱為優先不去反罷造勢

「出來投票他們就會怕」 侯友宜反罷免催票：726投票給政府教訓

相關新聞

中颱丹娜絲接近中 20縣市豪雨特報下到明天上午

中颱丹娜絲接近中，中央氣象署上午11時15分針對全台20縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區、屏東縣、恆春半島、台東縣大豪雨...

丹娜絲升級中颱全台警戒 颱風中心深夜恐通過澎湖附近

丹娜絲升級中度颱風，目前在澎湖的南南西方約220公里之處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行。中央氣象署指出...

風雨增強 雲林縣今晚6時停止上班上課

雲林縣政府昨晚宣布今正常上班上課，今早因已被氣象署列入颱風警戒區，上午宣布自今晚（6日）下午6時起停止上班上課。

整理包／中颱丹娜絲陸警擴大！雲林縣下午6時停班停課 全台共7縣市停班停課

丹娜絲升級中颱陸上警戒擴大，中央氣象署今（6日）發布最新預報，明（7日）風雨預測共有11縣市達停班停課的標準，但是否…

台東2級開設 縣府宣布蘭嶼下午1時起停班課

丹娜絲颱風發布陸上警報，台東縣政府表示，台東縣蘭嶼鄉，今日（6）下午風力預測已達停班停課標準，自下午1時起停止上班、停止...

中颱丹娜絲陸警擴大！中捷：風力達這個標準將停駛

丹娜絲颱風來勢洶洶，台中捷運公司表示，行控中心將視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。