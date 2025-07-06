颱風丹娜絲來襲是否停班課 侯友宜：晚間8時宣布

因應颱風丹娜絲來襲，市長侯友宜今天上午召開新北市災害應變中心首次工作會議。他表示，預估明天上午風雨會增強，是否停班停課？將與北北基桃討論後於今晚8時宣布。

因應丹娜絲從南接近北台，新北已納入陸上警報範圍，新北災害應變中心一級開設並於上午10時召開首次工作會議，侯友宜聽取氣象團隊分析評估風雨影響及各單位防颱工作整備情形。

天氣風險管理開發公司簡報指出，颱風逐漸北上，新北今天入夜以後，在南側跟東側山區會開始有間歇性風雨發生，從明天清晨到上午這段時間，暴風就會越過新北全區，風雨會最明顯，明天中午過後，颱風將逐漸減弱，風雨也會逐漸趨緩下來。

侯友宜接受媒體聯訪表示，丹娜絲颱風逐漸往北部移動，行進速度蠻快的，預估新北市在明天的累積雨量會達到200毫米，沿海跟東北角、山區預估強陣風會達到10級，所以，市府會做好防颱準備，也會根據颱風的發展速度通知市民朋友來開放紅黃線停車。

他表示，至於明天要不要停班停課？新北會在今天晚上的8時，經過共同生活圈的北北基桃充分討論過後，才會正式對外來做說明。