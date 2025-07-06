丹娜絲升級中颱全台警戒 颱風中心深夜恐通過澎湖附近

丹娜絲升級中度颱風，目前在澎湖的南南西方約220公里之處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行。中央氣象署指出，全台及澎湖都列陸上警戒範圍，預估今天晚上11時中心非常靠近澎湖，中心會通過澎湖附近且貼近西部沿海北上，到明天中午會到達台灣海峽北部，。

氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華指出，丹娜絲已增強為中度颱風，未來有持續增強可能，暴風圈亦稍擴大，暴風半徑從120公里增為150公里，中心目前在澎湖南南西方海面，向東北轉北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅，今天到明天白天是影響最明顯時候。

伍婉華表示，颱風東側強風區比較廣闊，北上過程中，颱風完整風雨結構會影響台灣天氣，且即將影響。今日至明日台灣附近各沿海風浪將增大至3至4米並有長浪，尤其台灣中南部及澎湖沿海將有5至6米以上浪高。各沿海風力逐漸增大，風會逐漸往內陸吹，傍晚到明晨，更強風力往嘉義、台南、高雄、屏東的內陸延伸。

氣象署也發布強風特報，6日下午至7日晨彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，基隆市、新北市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。

降雨方面，伍婉華表示，今天上午8時到晚上8時，花東恆春半島雨愈大，再向北延伸；今晚到明早8時，颱風中心通過澎湖附近到達台灣海峽北部，很貼近西部陸地北上，西半部的雨會增大，尤其中部以北的雨也會開始下了。明早之後颱風移到台灣海峽北部，西半部天氣依舊不穩定，花東天氣就會慢穩定下來。

中颱丹娜絲接近中，中央氣象署上午11時15分針對全台20縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區、屏東縣、恆春半島、台東縣大豪雨，恐一路下到明天上午。

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（６）日至明（７日）上午台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭地區及澎湖、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。

至於今晚起至明上午苗栗至彰化、南投地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。