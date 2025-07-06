快訊

陸啟用W121航線 學者：回應賴清德「團結國家十講」

ETF成交量有差？00923被00922超車…糾結是否換0050或006208

丹娜絲颱風屏東滿州降大雨 山洪爆發部落106人預警性撤離

颱風丹娜絲襲台 估台東山區3天總雨量上看700毫米

中央社／ 台北6日電

颱風丹娜絲來襲，氣象署今天上午10時更新風雨預報，預估總雨量（自5日0時至8日0時）以台東山區400至700毫米最多；風力部分，預估明天清晨澎湖仍有9至10級陣風、本島嘉義、雲林防11至12級陣風。

颱風丹娜絲來襲，中央氣象署上午10時更新風雨預報。在風力預測方面，預估7日0時至6時，澎湖平均風約9至10級轉6至7級、陣風由12至13級轉9至10級；蘭嶼綠島平均風最強約6至7級、陣風9至10級。

本島部分，嘉義、雲林平均風約8至9級、陣風11至12級；彰化平均風為7至8級、陣風為8至9級轉10至11級；桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄平均風約6至7級、陣風9至10級；新北、屏東平均風由6至7級轉5至6級、陣風由9至10級轉8至9級。

氣象署預估今天下午2時至明天下午2時（24小時雨量預測），山區部分，台東、高雄、恆春半島為300至490毫米；彰化、南投、嘉義、台南為200至340毫米；苗栗、花蓮為150至300毫米。

平地24小時雨量部分，台東為200至340毫米；苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東及花蓮為150至300毫米。

總雨量部分，自5日0時至8日0時，平地總雨量恆春半島約400至600毫米；高雄市、台東縣約300至500毫米；雲嘉南約200至400毫米；台中、彰化、南投、花蓮約150至300毫米。

山區總雨量部分，台東縣約400至700毫米；高雄、屏東為400至600毫米；台中、南投、雲林、嘉義、台南及花蓮為200至400毫米。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

最新風雨預測出爐 明午前16縣市達停班課標準

颱風及外圍環流影響 台東屏東高雄防大豪雨

周一有望放颱風假？最新風雨預測出爐 11縣市達標

丹娜絲直撲高雄預估山區雨量達600毫米 陳其邁下令撤山區3499人

相關新聞

中颱丹娜絲接近中 20縣市豪雨特報下到明天上午

中颱丹娜絲接近中，中央氣象署上午11時15分針對全台20縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區、屏東縣、恆春半島、台東縣大豪雨...

丹娜絲颱風升級中颱逼近中 全台及澎湖列陸上警戒範圍

丹娜絲升級中度颱風，目前在澎湖的南南西方約220公里之處，以每小時23轉19公里速度，向東北轉北北東進行。中央氣象署指出...

風雨增強 雲林縣今晚6時停止上班上課

雲林縣政府昨晚宣布今正常上班上課，今早因已被氣象署列入颱風警戒區，上午宣布自今晚（6日）下午6時起停止上班上課。

整理包／中颱丹娜絲陸警擴大！雲林縣下午6時停班停課 全台共7縣市停班停課

丹娜絲升級中颱陸上警戒擴大，中央氣象署今（6日）發布最新預報，明（7日）風雨預測共有11縣市達停班停課的標準，但是否…

台東2級開設 縣府宣布蘭嶼下午1時起停班課

丹娜絲颱風發布陸上警報，台東縣政府表示，台東縣蘭嶼鄉，今日（6）下午風力預測已達停班停課標準，自下午1時起停止上班、停止...

中颱丹娜絲陸警擴大！中捷：風力達這個標準將停駛

丹娜絲颱風來勢洶洶，台中捷運公司表示，行控中心將視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。