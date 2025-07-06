颱風丹娜絲襲台 估台東山區3天總雨量上看700毫米
颱風丹娜絲來襲，氣象署今天上午10時更新風雨預報，預估總雨量（自5日0時至8日0時）以台東山區400至700毫米最多；風力部分，預估明天清晨澎湖仍有9至10級陣風、本島嘉義、雲林防11至12級陣風。
颱風丹娜絲來襲，中央氣象署上午10時更新風雨預報。在風力預測方面，預估7日0時至6時，澎湖平均風約9至10級轉6至7級、陣風由12至13級轉9至10級；蘭嶼綠島平均風最強約6至7級、陣風9至10級。
本島部分，嘉義、雲林平均風約8至9級、陣風11至12級；彰化平均風為7至8級、陣風為8至9級轉10至11級；桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄平均風約6至7級、陣風9至10級；新北、屏東平均風由6至7級轉5至6級、陣風由9至10級轉8至9級。
氣象署預估今天下午2時至明天下午2時（24小時雨量預測），山區部分，台東、高雄、恆春半島為300至490毫米；彰化、南投、嘉義、台南為200至340毫米；苗栗、花蓮為150至300毫米。
平地24小時雨量部分，台東為200至340毫米；苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東及花蓮為150至300毫米。
總雨量部分，自5日0時至8日0時，平地總雨量恆春半島約400至600毫米；高雄市、台東縣約300至500毫米；雲嘉南約200至400毫米；台中、彰化、南投、花蓮約150至300毫米。
山區總雨量部分，台東縣約400至700毫米；高雄、屏東為400至600毫米；台中、南投、雲林、嘉義、台南及花蓮為200至400毫米。
依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。
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