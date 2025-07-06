丹娜絲颱風貼西部沿海北上近代首次 粉專：對西部影響相當劇烈

颱風丹娜絲持續增強中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲貼西部沿海北上，近代首次。目前強度已接近輕度颱風上限。由於所處環境條件良好，預估今天下半天至夜間將達到巔峰強度，有機會升級為中度颱風。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲已開始轉向東北移動，速度正逐漸加快。目前位於台灣西南方外海。暴風圈預計在今天傍晚前首先接觸台灣西南部沿海陸地，接著快速擴展至整個西部地區。

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󠀠根據最新氣象資料，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲將於今天深夜至明天凌晨之間，穿越澎湖至嘉義間的海域，之後沿著中部至北部的沿海地區北上，甚至不排除在「苗栗～嘉義」間沿岸登陸。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若丹娜絲以最強姿態貼近台灣西部沿岸北上，將是近代氣象紀錄以來首見的路徑（排除早期未完整紀錄者），對西部影響會相當劇烈，提醒大家務必提高警覺，做好準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。