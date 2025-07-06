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最新風雨預測出爐 明午前16縣市達停班課標準
輕颱丹娜絲持續逼近，中央氣象署指出，今天至明天上午影響台灣最明顯，暴風圈最快今下午至傍晚接觸澎湖或本島西南方陸地，根據氣象署今上午10時公布最新風雨預測，明天午前有16縣市風力或雨量預估達停班課標準，但是否停班課以各縣市政府公布為準。
根據氣象署最新預測，明天凌晨0時至6時，共有15縣市風力預測達到平均風7級或陣風10級以上的停班課標準；雨量預測部分，有8縣市預估今下午2時至明下午2時的24小時雨量達到停班課標準。
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風力預報達停班課標準地區包含新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣濱海鄉鎮及恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣。
雨量預報達停班課標準地區包含苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區。
依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。
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