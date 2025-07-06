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丹娜絲進逼今晚至明天威脅最大 卓榮泰籲不能掉以輕心

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
行政院長卓榮泰主持中央災害應變中心的工作會報。記者黃子騰／攝影
行政院長卓榮泰主持中央災害應變中心的工作會報。記者黃子騰／攝影

輕颱丹娜絲進逼台灣，強度仍有增強且暴風圈有擴大趨勢，預計今晚至明天上午最接近台灣。行政院長卓榮泰今天在中央災害應變中心，與澎湖、金門等6縣市首長進行視訊會議，卓榮泰呼籲各縣市加強防範絕不能掉以輕心。

中央災害應變中心今天上午9時舉行第四次工作會報，氣象署指出，丹娜絲颱風目前中心位置在澎湖的南南西方約 270 公里處，以每小時18轉22公里速度向東北轉北北東進行，對新北至屏東、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計颱風強度仍稍增強、暴風圈有擴大趨勢。

行政院長卓榮泰會中也與台南、高雄、屏東、台東、澎湖、金門縣市首長視訊，聽取各縣市防災整備狀況，卓榮泰指出重要的是各部會之間的橫向聯繫、資料的對齊、時間的掌握要很準確，才能做出正確的判斷及有效的執行。

卓榮泰說，今晚至明天整天風雨影響最為明顯，針對風強雨勢可能造成的各種複合式災害，各部會務必要掌握災情的發展，主動聯繫地方政府，提供最正確的資訊。另外預期颱風的中心會非常靠近澎湖地區，請澎湖縣政府、農業部再次提醒漁民及海上作業船隻將船隻固定安全以避免損失。

交通部務必要針對預判可能受到強降雨影響地區易致災的脆弱公路，以及鐵路軌道設施24小時提高警覺的監控跟告警，除了科技工具之外，人力一定要加進去，不能有任何的疏失。適時採行預警性封閉、疏散，及時處理交通受阻與傷害影響。

卓榮泰表示，目前正值暑假跟周末，戶外活動頻繁及人數眾多，請各部會透過各種管道再度提醒民眾不要進入山區，不要接近水域，設置警戒區域要明確。已經進入的民眾要掌握狀況與人數，適時安排離開危險區，並且妥適安置。

行政院長卓榮泰與縣市首長進行視訊。記者黃子騰／攝影
行政院長卓榮泰與縣市首長進行視訊。記者黃子騰／攝影
丹娜絲颱風動態路徑圖及潛勢預報圖。圖／截取自中央災害應變中心
丹娜絲颱風動態路徑圖及潛勢預報圖。圖／截取自中央災害應變中心
行政院長卓榮泰主持中央災害應變中心的工作會報 。記者黃子騰／攝影
行政院長卓榮泰主持中央災害應變中心的工作會報 。記者黃子騰／攝影
丹娜絲颱風路徑預測圖。圖／截取自中央災害應變中心
丹娜絲颱風路徑預測圖。圖／截取自中央災害應變中心

丹娜絲颱風 卓榮泰

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