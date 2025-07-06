丹娜絲颱風陸警擴大！國內線全停飛 最新海空運航班異動1次看

輕颱丹娜絲影響，交通部航港局表示，離島船班今有14航線、145航次停航；交通部民航局指出，截至今早10時止，國內線取消258架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消49架次，虎航飛沖繩航班提早起飛。

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●航運

交通部航港局表示，受丹娜絲颱風影響，今（6日）共有14航線，計145航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

停航航次為：

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。 2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。 3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。 4.南竿-東引：全部停航(2航次)。 5.金門-石井：全部停航(4航次)。 6.金門-五通：全部停航(24航次)。 7.布袋-馬公：全部停航(11航次)。 8.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。 9.東港-小琉球：全部停航(58航次)。 10.鹽埔-小琉球：全部停航(10航次)。 11.綠島-蘭嶼：全部停航(2航次)。 12.富岡-綠島：全部停航(13航次)。 13.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。 14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(5航次)。

●航空

民航局報告，受丹娜絲颱風影響，今日截至10時止，國內線取消258架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消49架次。

○立榮航空表示，受丹娜絲颱風影響，7月6日國內線航班全數取消；兩岸航線部分，旅客可利用長榮航空網站查詢最新班機動態。立榮表示，將視天候狀況機動調整航班，提醒旅客於搭機前留意最新航班資訊，可利用班機實際到離查詢。

○華信宣布，受丹娜絲颱風影響，今（6日）國內線航班全天取消。華信表示，將視天候狀況隨時機動調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。

○台灣虎航指出，受丹娜絲颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航7月6日最新航班異動情形如下：

- IT662/IT663 高雄-金浦來回航班取消 - IT274/IT275 高雄-福岡來回航班取消 - IT280/IT281 高雄-東京成田來回航班取消 - IT585/IT586 高雄-峴港來回航班延後至7月7日執行 - IT288 高雄-沖繩航班提前至08:15起飛 - IT289 沖繩-高雄航班提前至12:00起飛 - IT321 高雄-澳門航班提前至13:05起飛 - IT372 澳門-台中航班提前至15:50起飛 ※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。

虎航表示，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

○中華航空指出，受丹娜絲颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，華航7月6日最新航班異動情形如下：

6航班取消： CI126/CI127 高雄往返東京成田 CI839/CI840 高雄往返曼谷 CI176/CI177 高雄往返大阪 CI132/CI133 高雄往返沖繩 CI583/CI584 高雄往返上海浦東 CI935/CI936 高雄往返香港 1航班提前： CI585/CI586 高雄往返深圳 2航班延後（延至7日起飛）： CI165 首爾仁川飛往高雄 CI103 東京成田飛往高雄

○長榮航空表示，受丹娜絲颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，7月6日最新航班異動情形如下：