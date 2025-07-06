周一有望放颱風假？ 最新風雨預測出爐 11縣市達標

輕颱丹娜絲陸上警戒擴大，中央氣象署今（6日）上午7時發布最新預報，明（7日）風雨預測共有11縣市達停班停課的標準，但是否放颱風假，仍由各地方縣市政府做出最後決定。

輕度颱風丹娜絲持續增強，中央氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，預測颱風中心將從澎湖及台灣之間通過，不排除登陸台灣本島，今日下半天風雨將明顯增強。

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氣象署今上午7時發布最新預報，24小時雨量預測中，共有10縣市的山區累積雨量達到停班停課標準，其中高雄市、屏東縣、台東縣山區預測雨量最高，達300至490毫米；台中市、南投縣、嘉義山區、花蓮縣山區預測有200至340毫米雨量；苗栗縣山區則為150至250毫米。

風力預測方面，今日18時至7日0時期間，恆春半島、屏東縣濱海鄉鎮、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、新北市濱海鄉鎮等6個縣市，平均風力將達7級、陣風達10級，達停班課標準。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。