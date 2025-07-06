陳其邁示警丹娜絲暴風半徑將掃過高雄 午後風雨強做好防颱準備

丹娜絲颱風直撲高雄而來，高雄市長陳其邁今天上午8時主持災害應變會議，會後受訪指出，預估丹娜絲下午4時30分暴風半徑會登陸高雄，風雨在中午過後逐漸加強，預估從今天晚上8點持續到明天早上8點，呼籲民眾做好防颱準備。

陳其邁強調，目前低氣壓已逐漸發展成輕度颱風丹娜絲，颱風一路往北，現在風勢有加大的可能，提醒民眾注意隨時相關防颱和颱風動態資訊，務必做好防颱準備工作。