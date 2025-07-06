輕颱丹娜絲陸警擴大 高雄、台東4公路路段預警性封閉

輕颱丹娜絲陸上警戒擴大，對新北至屏東、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，交通部公路局宣布，高雄桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）、台東線海端鄉台20線149K至180K（向陽至霧鹿路段）等4路段預警性封閉，後續將視風雨狀況開放通行。

中央氣象署表示，輕度颱風丹娜絲陸上警戒擴大，對新北至屏東、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

公路局指出，丹娜絲颱風來襲，截至今早8時止，預警性封閉路段有4處，將視風雨狀況開放通行，包含高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）、高雄市桃源區台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）、台東縣海端鄉台20線149K至180K（向陽至霧鹿路段）、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。