快訊

丹娜絲颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 4平台吸千人報現況

MLB／大谷先發2局無失分、打擊4支1 逢他生日球隊戰績2勝5敗

周一有望放颱風假？ 最新風雨預測出爐 11縣市達標

聽新聞
0:00 / 0:00

輕颱丹娜絲陸警擴大 高雄、台東4公路路段預警性封閉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台東縣海端鄉台20線149K至180K（向陽至霧鹿路段）等4路段目前預警性封閉，後續將視風雨狀況開放通行。圖／交通部公路局提供
台東縣海端鄉台20線149K至180K（向陽至霧鹿路段）等4路段目前預警性封閉，後續將視風雨狀況開放通行。圖／交通部公路局提供

輕颱丹娜絲陸上警戒擴大，對新北至屏東、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，交通部公路局宣布，高雄桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）、台東線海端鄉台20線149K至180K（向陽至霧鹿路段）等4路段預警性封閉，後續將視風雨狀況開放通行。

中央氣象署表示，輕度颱風丹娜絲陸上警戒擴大，對新北至屏東、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

公路局指出，丹娜絲颱風來襲，截至今早8時止，預警性封閉路段有4處，將視風雨狀況開放通行，包含高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）、高雄市桃源區台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）、台東縣海端鄉台20線149K至180K（向陽至霧鹿路段）、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）等4路段目前預警性封閉，後續將視風雨狀況開放通行。圖／交通部公路局提供
高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）等4路段目前預警性封閉，後續將視風雨狀況開放通行。圖／交通部公路局提供

丹娜絲颱風

延伸閱讀

高雄轎車雨天追撞機車騎士噴飛1樓高 驚險畫面曝

丹娜絲襲高雄釀海陸空交通異動 捷運降速調整班距

不斷更新／丹娜絲颱風進逼 陸海空交通異動影響看這裡

颱風丹娜絲來襲 台3線嘉縣澐水到大埔段預警性封閉

相關新聞

丹娜絲颱風陸警擴大！國內線全停飛 最新海空運航班異動1次看

輕颱丹娜絲影響，交通部航港局表示，離島船班今有14航線、145航次停航；交通部民航局指出，截至今早10時止，國內線取消2...

周一有望放颱風假？最新風雨預測出爐 11縣市達標

輕颱丹娜絲陸上警戒擴大，中央氣象署今（6日）上午7時發布最新預報，明（7日）風雨預測共有11縣市達停班停課的標準，但是否...

輕颱丹娜絲陸警擴大 高雄、台東4公路路段預警性封閉

輕颱丹娜絲陸上警戒擴大，對新北至屏東、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，交通部公路局宣布，高雄桃源區台20臨93...

整理包／輕颱丹娜絲陸上警戒範圍擴大！雲林縣下午6時停班停課

輕颱丹娜絲逐步進逼，氣象署指出，周日晚間到周一清晨，颱風北移後將持續帶來水氣，使得台灣西半部地區的降雨明顯增加，甚至可能持續到周一上午，屆時...

丹娜絲颱風貼西部沿海北上近代首次 粉專：對西部影響相當劇烈

颱風丹娜絲持續增強中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲貼西部沿海北上，近代首次。目前強度已接近輕度颱風上限...

最新風雨預測出爐 明午前16縣市達停班課標準

輕颱丹娜絲持續逼近，中央氣象署指出，今天至明天上午影響台灣最明顯，暴風圈最快今下午至傍晚接觸澎湖或本島西南方陸地，根據氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。