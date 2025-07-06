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颱風丹娜絲逼近 澎湖發布海岸港區禁制令

中央社／ 澎湖縣6日電

丹娜絲颱風逼近，澎湖縣政府5日晚間發布澎湖海岸港區禁制令，今天8時起限制船舶進出港與禁止人員進入海岸線；金馬澎分署澎湖岸巡隊提醒民眾，勿靠近海邊或戲水。

丹娜絲颱風海陸警報發布，澎湖島嶼烏雲密佈。縣長陳光復上午9時主持整備會議，指示各單位戒備並完成各項救災整備；澎湖災害應變中心也在上午10時一級開設，備戰颱風可能帶來的強風豪雨。

因應丹娜絲颱風來襲，第一作戰區要求防區各單位完成人員編組及機具整備，派遣聯絡官進駐各市鄉公所待命，以利第一時間投入災害救援任務，以維民眾安全。

澎湖縣政府表示，澎湖海岸港區禁制令後，馬公商港與軍港除外，澎湖各港區和海岸，非持有通行證或換港避風、醫療後送不得進入管制區，違反規定者可處新台幣5萬至25萬元以下罰鍰。

金馬澎分署各岸、海巡隊昨天已整備各項防災救援能量，以利即時啟動相關救援行動，呼籲民眾留意警戒區域限制令發布後，切勿進入警戒區域，並前往岸際巡邏及勸導觀浪民眾，以免發生危險或意外。

丹娜絲颱風

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