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颱風丹娜絲逼近 陸上警報擴至新北以南18縣市

中央社／ 台北6日電

氣象署今天表示，颱風丹娜絲持續北上，上午8時擴大陸上警報範圍為新北以南、宜花東及澎湖等地；今天下午至明天清晨強度最強，估達輕颱上限，仍要視大氣發展，不排除達中颱。

交通部中央氣象署持續發布輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，今天上午8時中心位置在北緯21.5度，東經118.1度，即在澎湖的南南西方約280公里處，以每小時18轉22公里速度，向東北轉北北東進行。

丹娜絲中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

氣象署擴大陸上警戒區域，包含新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、宜蘭、花蓮、台東、澎湖；海上警戒區為東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽及台灣北部海面。

氣象署簡任技正伍婉華在颱風記者會中表示，預估丹娜絲會通過台灣海峽，以很接近台灣西部沿海陸地的路線北上，颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，七級暴風圈預估今天下午至傍晚就會接觸澎湖、西南部陸地。

伍婉華說，預估丹娜絲今天下午至明天清晨強度最強，預估強度達輕颱上限，仍要視大氣發展情況，不排除有機會達中颱。

伍婉華指出，丹娜絲持續自台灣海峽北上，目前預估最可能的路徑是由西部沿海向北移動，過程可能會有些微「振動」，會持續觀察在靠近陸地的過程中是否會登陸。她強調，丹娜絲環流紮實，東側的強風區廣闊，不論是否登陸，都要非常小心。

伍婉華表示，今天花東降雨愈來愈明顯，宜蘭、中部山區降雨也會增加，上午屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭、澎湖、金門地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生。

伍婉華提醒，隨著丹娜絲逐漸北上，西半部地區、中部、北部也會有明顯的雨勢，今晚起苗栗至彰化、南投地區及新竹以北山區易有局部大雨發生；明天丹娜絲逐漸遠離，西半部還是會有陣雨或雷雨，東半部陣雨會逐漸緩和。

伍婉華說，今天至明天清晨，彰化縣、雲嘉南地區、澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級；基隆市、新北市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、高屏地區、宜花東地區及金馬地區留意平均風6級以上或陣風8級以上。

丹娜絲颱風

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