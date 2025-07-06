快訊

MLB／大谷生日登板2局無失分飆3連K 官方社群秀寶寶大谷揮棒萌照

他曝Google Pixel「手機陽春」特別在哪？內行網友列5大優勢讓人秒入坑

聽新聞
0:00 / 0:00

陸預測丹娜絲今晚至明晨 可能擦過或登陸台灣西部沿海

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預測，6日夜間至7日早晨丹娜絲颱風可能擦過或登陸台灣島西部一帶沿海。圖為大陸中央氣象台6日6時製作的丹娜絲路徑概率預報圖。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
大陸中央氣象台預測，6日夜間至7日早晨丹娜絲颱風可能擦過或登陸台灣島西部一帶沿海。圖為大陸中央氣象台6日6時製作的丹娜絲路徑概率預報圖。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

今年第四號颱風「丹娜絲」來勢洶洶，根據大陸中央氣象台6日6時發布的颱風預警，預計丹娜絲將以每小時10至15公里的速度向東北轉北偏東方向移動，強度還將有所加強。

6日夜間至7日早晨丹娜絲將自南向北穿過台灣海峽，在此期間可能擦過或登陸台灣島西部一帶沿海，7日白天移入東海西南部海面，逐漸向福建北部至浙江中南部一帶沿海靠近。台灣中南部部分地區慎防大暴雨（100至230毫米）。

大陸中央氣象台指出，丹娜絲今日早晨5時中心位於台灣高雄西偏南方向大約270公里的南海東北部海面上，中心附近最大風力有12級（33米/秒），中心最低氣壓為975百帕，七級風圈半徑180至220公里，十級風圈半徑60公里。

受丹娜絲影響，預計6日8時至7日8時，南海東部和南部的部分海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、東海西南部、廣東東部沿海、福建沿海、浙江沿海、台灣島沿海將有6至8級大風，陣風9至10級。

其中南海東北部、東海西南部的部分海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽西部、台灣島沿海的風力有9～11級，陣風12至13級，丹娜絲中心經過的附近海域或地區風力可達12至14級、陣風15級。

大陸中央氣象台指出，6日8時至7日8時，浙江東南部、福建東北部、台灣島等地有大到暴雨，其中，台灣島中南部的部分地區有大暴雨（100至230毫米）。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲來襲北市影響最劇 今晚至明白天..這2區風雨最大

丹娜絲來襲北部明放颱風假？ 蔣萬安：北北基桃晚8時宣布

丹娜絲襲高雄釀海陸空交通異動 捷運降速調整班距

丹娜絲陸警不可輕忽 周日花東、中南部與澎湖風雨最明顯

相關新聞

整理包／輕颱丹娜絲直撲！全台共6縣市停班停課 6日颱風假資訊看過來

輕颱丹娜絲逐步進逼，氣象署指出，周日晚間到周一清晨，颱風北移後將持續帶來水氣，使得台灣西半部地區的降雨明顯增加，甚至可能持續到周一上午，屆時...

丹娜絲颱風如穿越黑水溝 粉專：這區風雨更猛烈

中央氣象署上午指出，今天是丹娜絲颱風影響最明顯的一天。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲颱風強度還會持續增強...

丹娜絲颱風陸上警戒擴大新增新北、桃園 暴風圈繼續增強擴大

丹娜絲颱風陸上警戒擴大，新增新北、桃園。中央氣象署指出，輕度颱風丹娜絲6日8時的中心位置在目前在澎湖南南西方海面，向東北...

丹娜絲來襲北市影響最劇 今晚至明白天…這2區風雨最大

丹娜絲來勢洶洶，北市長蔣萬安今一早赴北市防災應變中心召開防颱整備動會議，根據北市府氣象團隊預估，丹娜絲對台北市的影響，明...

丹娜絲颱風中心若登陸 吳聖宇：非常罕見案例

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，丹娜絲颱風有可能在今晚靠近陸地前達到中度颱風門檻，環流...

丹娜絲颱風中心通過路徑 粉專：過去一世紀十分少見

輕度颱風丹娜絲中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北轉北北東移動，新竹以南全納入陸上警戒範圍，今天是影響最明顯的一天。氣象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。