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陸預測丹娜絲今晚至明晨 可能擦過或登陸台灣西部沿海
今年第四號颱風「丹娜絲」來勢洶洶，根據大陸中央氣象台6日6時發布的颱風預警，預計丹娜絲將以每小時10至15公里的速度向東北轉北偏東方向移動，強度還將有所加強。
6日夜間至7日早晨丹娜絲將自南向北穿過台灣海峽，在此期間可能擦過或登陸台灣島西部一帶沿海，7日白天移入東海西南部海面，逐漸向福建北部至浙江中南部一帶沿海靠近。台灣中南部部分地區慎防大暴雨（100至230毫米）。
大陸中央氣象台指出，丹娜絲今日早晨5時中心位於台灣高雄西偏南方向大約270公里的南海東北部海面上，中心附近最大風力有12級（33米/秒），中心最低氣壓為975百帕，七級風圈半徑180至220公里，十級風圈半徑60公里。
受丹娜絲影響，預計6日8時至7日8時，南海東部和南部的部分海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、東海西南部、廣東東部沿海、福建沿海、浙江沿海、台灣島沿海將有6至8級大風，陣風9至10級。
其中南海東北部、東海西南部的部分海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽西部、台灣島沿海的風力有9～11級，陣風12至13級，丹娜絲中心經過的附近海域或地區風力可達12至14級、陣風15級。
大陸中央氣象台指出，6日8時至7日8時，浙江東南部、福建東北部、台灣島等地有大到暴雨，其中，台灣島中南部的部分地區有大暴雨（100至230毫米）。
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