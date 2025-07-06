丹娜絲颱風如穿越黑水溝 粉專：這區風雨更猛烈

中央氣象署上午指出，今天是丹娜絲颱風影響最明顯的一天。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲颱風強度還會持續增強，抵達澎湖前至少可達輕颱上限，中度颱風應該沒什麼問題。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新氣象資料顯示，丹娜絲路徑有往台灣西部陸地靠的趨勢，中心如果是穿越澎湖到嘉義之間，也就是所謂的黑水溝，那麼西部地區的風雨會更猛烈，路徑雖然漸漸明朗，但還是有微調的空間，只要略偏東或偏西，風雨強度與範圍將有明顯差異，未來24小時密切注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。