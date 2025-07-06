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丹娜絲颱風陸上警戒擴大新增新北、桃園 恐增為中颱

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
丹娜絲颱風陸上警戒擴大新增新北、桃園。擷取自中央氣象署網站
丹娜絲颱風陸上警戒擴大新增新北、桃園。擷取自中央氣象署網站

丹娜絲颱風陸上警戒擴大，新增新北、桃園。中央氣象署指出，輕度颱風丹娜絲6日8時的中心位置在目前在澎湖南南西方海面，向東北轉北北東移動，對新北至屏東、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華上午指出，今天下半天到明天清晨，颱風中心很接近澎湖和西部陸地，今天是颱風影響最明顯的一天。

伍婉華指出，綜整各國資料預測最颱風中心最可能路徑，中心很接近澎湖，之後沿著西部海岸，但不管有沒有登陸，颱風暴風圈不是很大，但環流很紮實，東側強風區比較廣闊，會直接影響台灣。今天下午到明天清晨最強，可能達輕度颱風上限，近中心最大風速達每秒30公尺，甚至可能達中颱等級每秒33公尺。

陸上警戒：新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖應嚴加戒備。

海上警戒：東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

丹娜絲颱風

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