聽新聞
0:00 / 0:00
丹娜絲來襲北市影響最劇 今晚至明白天…這2區風雨最大
丹娜絲來勢洶洶，北市長蔣萬安今一早赴北市防災應變中心召開防颱整備動會議，根據北市府氣象團隊預估，丹娜絲對台北市的影響，明凌晨5時暴風圈預估將觸北市，影響北市「風大於雨」，颱風影響時間最大，會是在今天晚間到明天白天。
蔣萬安今天上午主持防颱應變會議，北市府氣象團隊在應變會議中表示，預計今天上午11時北市將納入陸警範圍，這次台北市平地可能出現最大7至8級陣風，山區可能出現9至11級，對台北市的影響士林北投最大，至於明天影響最劇風勢，明天風力更大，預估平地最大9級，山區12級。
北市府氣象團隊也提醒，台北市的影響時間點，主要在今晚風雨逐漸變大，明天最大，士林北投雨量山區平地都是最多，這次河川影響較小。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言