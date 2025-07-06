丹娜絲來襲北市影響最劇 今晚至明白天…這2區風雨最大

丹娜絲來勢洶洶，北市長蔣萬安今一早赴北市防災應變中心召開防颱整備動會議，根據北市府氣象團隊預估，丹娜絲對台北市的影響，明凌晨5時暴風圈預估將觸北市，影響北市「風大於雨」，颱風影響時間最大，會是在今天晚間到明天白天。

蔣萬安今天上午主持防颱應變會議，北市府氣象團隊在應變會議中表示，預計今天上午11時北市將納入陸警範圍，這次台北市平地可能出現最大7至8級陣風，山區可能出現9至11級，對台北市的影響士林北投最大，至於明天影響最劇風勢，明天風力更大，預估平地最大9級，山區12級。

北市府氣象團隊也提醒，台北市的影響時間點，主要在今晚風雨逐漸變大，明天最大，士林北投雨量山區平地都是最多，這次河川影響較小。