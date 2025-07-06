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丹娜絲颱風中心若登陸 吳聖宇：非常罕見案例

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
輕度颱風丹娜絲預估路徑。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
輕度颱風丹娜絲預估路徑。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，丹娜絲颱風有可能在今晚靠近陸地前達到中度颱風門檻，環流很小，但威力並不弱，是一個要小心注意的小鋼砲型系統，尤其是進入到暴風圈半徑內區域，風雨應該都會蠻大的。

吳聖宇指出，丹娜絲路徑預報大方向不變，不排除有更接近台灣沿岸陸地的機會，目前各預報模式最新的預測大都呈現颱風中心可能會貼近到中部(新竹以南到台南以北之間)沿岸，甚至直接登上陸地後再繼續北上的預測，氣象署官方路徑在過去一天中也是逐漸從海峽中線慢慢往台灣中部沿岸微調，到底會不會登陸還不確定，但是在今天深夜到明天上午之間，颱風中心很可能會先經過澎湖附近後，接著相當靠近新竹到台南之間的陸地。

吳聖宇說，如果颱風中心真的登陸，就是非常罕見登陸台南以北案例，不算去年山陀兒颱風及2017年登陸屏東楓港的海棠颱風，再前一次登陸台南以北的颱風已經要追溯到2002年登陸台中、苗栗之間的娜克莉颱風，再來是1998年登陸台南安平的妮蔻兒颱風，1990年登陸嘉義、台南之間的瑪麗安颱風，以及鼎鼎大名的1986年登陸濁水溪口的韋恩颱風等。

丹娜絲颱風今晚就要侵襲，吳聖宇指出，新竹以南的中南部地區、澎湖、台東到花蓮等地都要特別注意強風及豪雨，新竹以北到大台北、宜蘭等地影響相對較小，受到颱風外圍環流及地形角隅效應的影響，仍可能會有一陣一陣的風雨出現。風雨的狀況看起來會延續到明天(07日)白天，颱風暴風圈最快可能要明天下午到傍晚之後才會逐漸脫離台灣陸地，後續風雨才會趨緩下來，明天周一的颱風假問題似乎也很值得討論，等到氣象署的風雨預報公布，應該就會有答案出來了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

丹娜絲颱風

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