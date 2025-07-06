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丹娜絲來襲北部明放颱風假？ 蔣萬安：北北基桃晚8時宣布

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天一早赴北市防災應變中心聽起颱風動態整備。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天一早赴北市防災應變中心聽起颱風動態整備。記者林麗玉／攝影

丹娜絲颱風來勢洶洶，台北市民眾關心，北市明天周一會不會放颱風假？北市長蔣萬安應變會議開始前受訪表示，北市府密切關注颱風動向，一定會依照慣例透過基北北桃四縣市平台討論，如果要宣布停班課，會透過依照慣例今天晚間八點宣布。

台北市長蔣萬安今天一早赴北市防災應變中心聽起颱風動態整備，由於根據氣象署預估，這次影響台北市風雨最大時間會是在今天晚間到明天白天，蔣萬安今上午赴北市應變中心主持防颱會議。

對於會不會放颱風假，蔣萬安會前受訪表示，我們密切注意颱風動向，所以也會了解整個颱風對整個台北市造成的相關地區影響，當然也一定會依照慣例透過基北北桃四縣市平台討論，如果要宣布停班課，會透過依照慣例晚間八點宣布。

丹娜絲颱風 蔣萬安

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