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吳德榮：丹娜絲颱風直衝澎湖 周二轉向偏西

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
丹娜絲颱風來襲，昨晚發布陸上颱風警報，南部地區預測將出現局部大雨，高雄市今日停課標準，全市交通大異動。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風來襲，昨晚發布陸上颱風警報，南部地區預測將出現局部大雨，高雄市今日停課標準，全市交通大異動。記者劉學聖／攝影

今天是輕颱丹娜絲影響台灣最明顯的一天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(6)日至明(7日)下午丹娜絲颱風影響，本島以南台灣首當其衝，中部次之，應防強風豪雨，加強戒備；東半部慎防大量降雨致災；澎湖慎防颱風中心的「破壞性」強風，其他各他及金、馬亦有強風、豪雨的機率，皆應戒備。

吳德榮指出，最新(6日5時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示：第4號輕颱「丹娜絲」在台灣西南方海面，向北北東轉東北；強度繼續增強，將以最強之姿(近中心平均風30米/秒)，進入台灣海峽；今(6日)晚、明(7日)晨颱風中心經澎湖附近，明午抵北部海面；周二再受其北方高壓的導引，轉向浙江。

最新(5日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖顯示，「丹娜絲」系集模擬路徑已呈現收斂，並以通過台灣海峽為最大宗，周二再受其北方高壓的導引，轉向偏西，強度減弱，「不確定性」加大。

吳德榮說，今日各地區氣溫為：北部23至34度、中部23至31度、南部21至28度及東部22至32度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明(7日)晚風雨漸緩。周二起至周六(8至12日)天氣好轉為晴時多雲、天氣偏熱，但環境水氣多、大氣不穩定，午後對流發展，常伴隨大雷雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(6日5時)氣象署「路徑潛勢預測圖」(左)顯示，輕颱「丹娜絲」在台灣西南方海面，向北北東轉東北；強度繼續增強，進入台灣海峽；今(6日)晚、明(7日)晨颱風中心經澎湖附近，明午抵北部海面。最新(5日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖(右)顯示，「丹娜絲」系集模擬路徑已呈現收歛，並以通過台灣海峽為最大宗，周二再受其北方高壓的導引，轉向偏西，強度減弱，「不確定性」加大。(圖擷自weathernerds)
吳德榮說，最新(6日5時)氣象署「路徑潛勢預測圖」(左)顯示，輕颱「丹娜絲」在台灣西南方海面，向北北東轉東北；強度繼續增強，進入台灣海峽；今(6日)晚、明(7日)晨颱風中心經澎湖附近，明午抵北部海面。最新(5日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖(右)顯示，「丹娜絲」系集模擬路徑已呈現收歛，並以通過台灣海峽為最大宗，周二再受其北方高壓的導引，轉向偏西，強度減弱，「不確定性」加大。(圖擷自weathernerds)

丹娜絲颱風

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