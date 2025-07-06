丹娜絲颱風陸上警戒新竹以南全納入 今影響最大

輕度颱風丹娜絲過去3小時強度稍增強且暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北轉北北東移動，新竹以南全納入陸上警戒範圍。氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華上午指出，今天下半天到明天清晨，颱風中心很接近澎湖和西部陸地，今天是颱風影響最明顯的一天，明天下半天預估移到較偏北邊的海面，提醒民眾注意。

氣象署指出，丹娜絲上午6時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約290公里之處，以每小時17轉22公里速度，向東北轉北北東進行。對新竹以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

伍婉華表示，颱風今天速度會加快一點，往台灣海峽方向移動，今天是颱風影響最明顯的一天，強度還會再增加，下午到深夜、明天清晨通過台灣海峽時，是生命期最強的時候。目前陸上警戒區域包括：新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備。海上警戒：東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

伍婉華表示，今(6)日台灣中南部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，目前台灣西南部沿海已有長浪及3至4米風浪出現；巴士海峽、台灣海峽南部、台灣東南部及澎湖海面風浪亦將逐漸增大至3米以上，尤其西南部及澎湖沿海將有5米以上浪高，請避免前往海邊活動。

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，6日上午至7日清晨彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、新北市、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

此外，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，伍婉華說，今(6)日台東縣及恆春半島有局部豪雨或大豪雨；上午起屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭、澎湖、金門地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。

伍婉華指出，晚間起苗栗至彰化、南投地區及新竹以北山區易有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。