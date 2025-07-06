丹娜絲陸警不可輕忽 周日花東、中南部與澎湖風雨最明顯

輕颱丹娜絲逐漸靠近台灣，中央氣象署5日深夜表示，隨著颱風逐漸接近，晚間開始，台東、恆春半島將率先出現局部大雨、豪雨，南部與花蓮降雨也將逐步增強。預計周日白天颱風進入台灣海峽南部後，東半部、中南部與澎湖的雨勢會更加明顯，尤其台東、高雄、屏東等地不排除出現局部性豪雨或更強的降雨，整個東半部與南部地區普遍達到豪雨等級。

氣象署指出，到了周日晚間至周一上午，降雨重心會轉到西半部與澎湖，同樣可能有局部大雨或豪雨發生。此外，風勢也隨著颱風接近而逐步增強，至周日清晨，較強風力主要出現在高雄、屏東、恆春半島，以及澎湖與基隆北海岸，預計陣風達8至9級，周日白天起，風勢將進一步擴大至台南、高雄、澎湖、基隆北海岸，甚至出現9到10級強陣風。

周日下半天後，南部沿海、恆春半島、澎湖等地風力最強，陣風可達10級以上，金門、馬祖、中部沿海也會明顯感受風力增強。氣象署5日晚已發布陸上強風特報，範圍涵蓋雲林以南、新北市基隆北海岸、宜蘭、東部沿海，以及澎湖、金門、馬祖等外島。

預計周日下午至深夜，南部與澎湖會有11級以上強風，入夜後雲林、嘉義、台南等地風勢也會再度增強。周日白天南部、花東、中部與澎湖風雨最為明顯，尤其下午過後情況將更劇烈。周日晚間至週一上午，颱風中心通過澎湖，靠近台灣西部沿岸，澎湖與西半部風雨達高峰，馬祖也會有較強風雨。