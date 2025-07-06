輕颱丹娜絲陸警增加彰化、雲林 6日深夜颱風中心近澎湖

中央氣象署5日晚間20：30分發布丹娜絲颱風在嘉義以南地區以及澎湖地區的陸上警報，晚間23：30時更宣布將陸上警報區域增加彰化、雲林。氣象署表示，預估在6日深夜，颱風中心將非常接近澎湖，預計6日颱風進入台灣海峽後，東半部與南部的降雨會更加顯著，6日將是風雨影響最明顯的一天。

氣象署說，颱風過去移動速度較慢，但預期未來將逐漸朝東北方向前進，接近台灣海峽南部，雖然目前預測路徑顯示颱風不會直接登陸，但由於其東半側暴風圈範圍廣大、風雨較強，對台灣本島仍會帶來明顯影響。當颱風中心接近澎湖時，可能達到輕度颱風，甚至接近輕颱上限的等級。

氣象署提醒，目前颱風路徑仍存在不確定性，不排除可能偏東更靠近台灣，或偏西稍微遠離，不過，無論颱風略微偏東或偏西，對台灣的風雨影響都不小，尤其陸上警戒區域與離島地區需特別留意強風豪雨的威脅。

昨天起，颱風外圍環流已逐漸影響台灣，從雷達觀測可見水氣北抬，迎風面地區如台東、恆春半島降雨已經明顯。預計明天颱風進入台灣海峽後，東半部與南部的降雨會更加顯著，明天將是風雨影響最明顯的一天。請民眾持續關注最新預報，提前做好防颱、防大雨的準備。