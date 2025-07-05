中市6日恐升至二級警戒 7日停班停課？盧秀燕這麼說…

台中市民關切停班停課議題，市長盧秀燕表示，依據中央氣象署目前掌握的颱風動態，台中市預計明天上午可能會發布三級警戒、下午可能升級至二級警戒，但不排除颱風移動速度快、提前或加強警戒，市府將緊盯颱風動向。

至於7日(星期一)是否停班停課，會依據最新氣象資料評估，原則上會在明天傍晚、晚間做出決定，但若颱風路徑有變化、危險提升，不排除提前宣布，請市民隨時留意市府公告。

受丹娜絲颱風外圍環流影響，台中市今晚出現局部強降雨，氣象署針對台中發布大雷雨即時訊息。北區梅川東路與健行路口一帶短時間降下超大豪雨，民宅積淹水情形，20分鐘後退去。市長盧秀燕到現場了解，慰問居民，關心居民，要求相關局處儘速提出改善方案。

盧秀燕指出，此次降雨來得又急又猛，部分區域發生短時間積水，尤其梅川東路與健行路口周邊民宅影響較大，市府第一時間派員到場協助，啟動緊急應變處理。

水利局副局長韓乃斌表示，市府已會同各單位到現場查看，初步研判為側溝與梅川箱涵銜接處的管徑40公分，後來中央規範有修正，以前40公分管可以承受，現在因為氣候變遷，短延時強降雨情況越來越多，原有涵管管徑可能不足，未來會由專業工程團隊調查評估加大管徑至50至60公分，以提高排水效能；建設局養工處長白玨瑛指出，養工處已完成水溝清淤，將持續與水利局合作檢討設施容量，減少積水發生。