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防丹娜絲颱風 中部多景點今休園

聯合報／ 中部記者／連線報導
丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園。圖／雪霸國家公園管理處提供
丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園。圖／雪霸國家公園管理處提供

颱風「丹娜絲」來勢洶洶，中央氣象署預估明天將有明顯雨勢，顧及遊客安全，桃竹苗及中彰投多處景點今天預警性休園，開園時間有待颱風過境另行公告。

因應颱風來襲，雪霸和玉山國家公園管理處昨天上午在氣象署發布海上颱風警報後，隨即預告今天預警性休園，相關登山路線禁止進入，同時也聯絡正在山區活動的登山客及民眾下山，重新開放日期有待警報解除，視災損與復原情況而定。

台中武陵農場昨天天氣穩定，但考量颱風期間山區易有強風、落石及坍方風險，農場決定今天中午12時休園，暫停接待。農場表示，針對已預約住宿或活動的遊客，已主動聯繫處理後續事宜，恢復開園時間另行公告。

桃園市政府考量山區氣候變化大與旅遊安全，昨天下午也宣布小烏來風景區與拉拉山巴陵古道生態園區今天休園，範圍包括小烏來天空步道、宇內溪戲水區、天空繩橋、巴陵1號與2號隧道、馬崙砲台等景點，但羅浮溫泉照常營業。

桃園市政府表示，若中央發布陸上颱風警報匡列桃園在警戒範圍，大溪中正公園景觀電梯、北橫遊客中心暨經國紀念館、慈湖園區、角板山行館、羅浮溫泉和拉拉山遊客中心也將暫停開放。

丹娜絲颱風

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