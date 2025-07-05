聽新聞
0:00 / 0:00
颱風丹娜絲步步進逼 屏東山區急撤92人
颱風丹娜絲來襲，屏東縣政府預防性撤離霧台鄉及滿州鄉共92名民眾，均已依親及安置；今晚9時，屏縣府災害應變中心成立二級開設，目前未有災情發生。
因應風雨增強，統計至今天晚間9時30分，屏東縣政府預防性撤離霧台鄉4名民眾，已依親、滿州鄉分水嶺部落則撤離88人，已安排入住馬爾地夫飯店。截止晚間10時，屏東並未有災情發生。
依氣象署資料，今天晚間9時，颱風丹娜絲中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約330公里處，以每小時10轉20公里速度，向北北東轉東北進行；屏東縣平地預估雨量300至500毫米、山區則達400至600毫米。
晚間9時許，受到外圍環流影響，屏東及恆春半島天氣開始出現陣陣雨勢，也開始感受到風力增強。恆春鎮蘇姓民眾告訴中央社記者，已到超市備足了明天一家4口的糧食，有泡麵、麵包等，準備在家好好防颱，希望別有災情傳出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言