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丹娜絲颱風進逼 台虎航班異動更新出爐
受丹娜絲颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：
2025年7月6日最新航班異動情形如下：
-IT662/IT663 高雄-金浦來回航班取消
-IT274/IT275 高雄-福岡來回航班取消
-IT280/IT281 高雄-東京成田來回航班取消
-IT585/IT586 高雄-峴港來回航班延後至7月7日執行
-IT288 高雄-沖繩航班提前至08:15起飛
-IT289 沖繩-高雄航班提前至12:00起飛
-IT321 高雄-澳門航班提前至13:05起飛
-IT372 澳門-台中航班提前至15:50起飛
※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。
實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
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