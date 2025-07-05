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整理包／輕颱丹娜絲直撲！全台共6縣市停班停課 6日颱風假資訊看過來

丹娜絲颱風攪局！高雄啤酒節第3天取消 SJ-D&E、高爾宣表演全沒了

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丹娜絲颱風進逼 台虎航班異動更新出爐

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣虎航客機。記者黃仲明／攝影
台灣虎航客機。記者黃仲明／攝影

丹娜絲颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：

2025年7月6日最新航班異動情形如下：

-IT662/IT663 高雄-金浦來回航班取消

-IT274/IT275 高雄-福岡來回航班取消

-IT280/IT281 高雄-東京成田來回航班取消

-IT585/IT586 高雄-峴港來回航班延後至7月7日執行

-IT288 高雄-沖繩航班提前至08:15起飛

-IT289 沖繩-高雄航班提前至12:00起飛

-IT321 高雄-澳門航班提前至13:05起飛

-IT372 澳門-台中航班提前至15:50起飛

※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。

實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

丹娜絲颱風 台灣虎航

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