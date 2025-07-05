丹娜絲颱風進逼 台虎航班異動更新出爐

受丹娜絲颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：

2025年7月6日最新航班異動情形如下：

-IT662/IT663 高雄-金浦來回航班取消 -IT274/IT275 高雄-福岡來回航班取消 -IT280/IT281 高雄-東京成田來回航班取消 -IT585/IT586 高雄-峴港來回航班延後至7月7日執行 -IT288 高雄-沖繩航班提前至08:15起飛 -IT289 沖繩-高雄航班提前至12:00起飛 -IT321 高雄-澳門航班提前至13:05起飛 -IT372 澳門-台中航班提前至15:50起飛

※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。

實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。