豪雨要來了 南橫高雄勤和、梅山以上路段今晚10時封路

丹娜絲颱風襲台，公路局指出，經中央氣象署水情情資研判，預測7月6日、7日高雄市山區將有豪雨以上降雨發生，今晚10時起，南橫勤和便道及梅山口至向陽路段階實施預警性封路，後續將視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

公路局南區養護工程分局指出，考量玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪水文及地質環境不穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流危害，河床便道可能遭沖毀中斷交通，甲仙工務段預計7月5日晚間10時起於台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）實施預警性封閉。

此外，配合勤和路段封路，7月5日晚間10時起，台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽）路段也同步實施預警性封路。

台東路段部分，氣象署預料山區總雨量將有豪雨至大豪雨等級雨量機率，山區入夜後集中降雨易誘發落石、土石流等災害，關山工務段預計7月5日晚間10時起於台20線149K至180K（向陽至霧鹿）路段實施預警性封閉，俟天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。