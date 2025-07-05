丹娜絲颱風來勢洶洶！彰化伸港1558戶停電 台電急搶修

強颱丹娜絲來勢洶洶，中央氣象署已於晚上8時30分發布海上陸上颱風警報，彰化在傍晚雨勢漸強，彰化伸港地區因饋線跳脫，目前有1千多戶停電，台電正派員緊急搶修。

台電彰化區營業處說，晚上6時起受颱風外圍環流影響，彰化伸港地區大雷雨，6時53分因饋線跳脫，造成彰化縣伸港鄉泉厝路、中山路、什股路、什股村等一帶發生停電事故，停電1558戶，經派員搶修於19時50分先行復電288戶，復電18%，另1270戶持續搶修中。