嚴防丹娜絲颱風直撲 澎湖縣宣布明天中午後停班停課

輕度颱風「丹娜絲」步步進進逼，且仍在持續增強當中，澎湖縣政府今天（5日）晚間9時許宣布，澎湖縣明天（6日）中午12點以後停止上班上課，提醒民眾提高警覺、提早完成窗戶加固、排水孔清理等自我防颱措施，並避免在風雨期間外出。

澎湖縣府指出，依據中央氣象署7月5日發布輕度颱風「丹娜絲」警報資料，澎湖地區已列入警戒區，預估明天下午平均風力9級以上，陣風可達11級以上。

澎湖縣政府已於今天下午2時「澎湖縣丹娜絲颱風災害應變中心」三級開設，今晚9時提升為二級開設，明天上午9時將由縣長陳光復親自召開整備會議，並隨後於明天上午10時提升為一級開設，由陳光復親自坐鎮指揮，啟動各項整備作業，要求各級機關即刻進入戒備狀態，全力備戰颱風可能帶來的強風與豪雨。

為預防災害發生，澎湖縣府預告將於明天上午8時將發布「港口及海岸線禁制公告」，禁止民眾及遊客進入港區、海堤及海邊活動，並呼籲漁民儘速將船隻返港固定，養殖設施及海上作業應即刻停止並強化防護。

船舶航班部分，預估明天共有14航線，計145航次停航，分別為嘉義布袋至澎湖馬公11航次全部停航，台南將軍至澎湖東吉2航次全部停航。

飛機航班部分，明天澎湖機場取消班次63航班，其中澎湖往台北22航班、澎湖往台中15航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南3航班、澎湖往高雄21航班、澎湖往七美1班。