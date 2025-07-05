颱風丹娜絲進逼 卓榮泰：復電者聯盟、抽水機完成部署
中央氣象署晚間8時30分發布颱風丹娜絲陸上警報，行政院長卓榮泰指出，各部會與業務單位已做好防颱準備，經濟部台電「復電者聯盟」及水利單位抽水機等也完成提前部署，並請民眾別掉以輕心，勿前往海邊觀浪。
卓榮泰晚間透過臉書表示，颱風丹娜絲陸上警報已發布，中央災害應變中心也提升至一級開設，請民眾注意防颱。
卓榮泰說，明天至7日上午，請高屏與台東鄉親特別留意，有豪雨以上等級的降雨，其他地區也可能出現局部大雨或豪雨；而明天下午起至7日，澎湖與西半部沿海預計有8級至10級強陣風；此外，6日深夜至7日清晨，澎湖及台中至台南地區將有10至12級強陣風出現的機率。
他表示，各部會與業務單位已做好防颱準備，政府在全國重點地區部署低軌道衛星，可迅速建立衛星通聯，以備不時之需；交通部也啟動防災應變措施；全國及易成孤島地區的避難收容所、糧食與飲水等相關布建與整備亦已完成。
卓榮泰還說，經濟部台電「復電者聯盟」及水利單位抽水機也已完成提前部署，透過AI科技導入，政府能更精確掌握應變，中央將與地方政府密切聯繫，掌握各地情況。
他說，也請民眾不掉以輕心，颱風影響期間請不要前往海邊觀浪、戲水，以防意外。
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